Главная Волейбол Новости

«Ленинградка» в трёх партиях обыграла «Енисей» в 4-м туре Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) обыграли в матче четвёртого тура Предварительного раунда Суперлиги-2025/2026 красноярский «Енисей». Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:13, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Костина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 4-й тур:

  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

