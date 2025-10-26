«Ленинградка» в трёх партиях обыграла «Енисей» в 4-м туре Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) обыграли в матче четвёртого тура Предварительного раунда Суперлиги-2025/2026 красноярский «Енисей». Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:13, 25:23).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 4-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».