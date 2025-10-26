Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» одержал победу над МГТУ в 3-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» одержал победу над МГТУ в 3-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболисты новосибирского Локомотива одержали победу в матче 3-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026, обыграв московский клуб МГТУ. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
МГТУ: Антонов, Щадилов, Гетман, Исхаков, Онищенко, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов, Ситюк

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезон казанцы одержали победу над одноклубниками из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«В Турции нам запрещали не улыбаться». Интервью с героиней первых туров женской Суперлиги
Эксклюзив
«В Турции нам запрещали не улыбаться». Интервью с героиней первых туров женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android