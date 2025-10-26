Новосибирский «Локомотив» одержал победу над МГТУ в 3-м туре Суперлиги

Волейболисты новосибирского Локомотива одержали победу в матче 3-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026, обыграв московский клуб МГТУ. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:16).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезон казанцы одержали победу над одноклубниками из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.