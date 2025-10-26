Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 26 октября

Сегодня, 26 октября, в рамках 4-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Результаты матчей 26 октября:

«Енисей» (Красноярск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (24:26, 13:25, 23:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».