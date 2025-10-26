«Белогорье» уверенно обыграло «Ярославич» в 3-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 26 октября, в матче 3-го тура мужской Суперлиги-2025/2026 волейбольный клуб «Белогорье» обыграл «Ярославич» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).

Волейбол. Суперлига-2025/2026. 3-й тур. Мужчины:

«Белогорье» (Белгород) — «Ярославич» (Ярославль) - 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).

Далее «Белогорье» встретится с «Динамо-Урал» (Уфа), а волейболисты из Ярославля сыграют с казанским «Зенитом».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».