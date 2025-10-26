Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» — «Ярославич», результат матча 26 октября, счёт 3:0, 3-й тур мужской Суперлиги

«Белогорье» уверенно обыграло «Ярославич» в 3-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 26 октября, в матче 3-го тура мужской Суперлиги-2025/2026 волейбольный клуб «Белогорье» обыграл «Ярославич» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Ярославич: Хрусталёв, Насри, Шустров, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Филиппов, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Драгунов, Кураш, Жигалов
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

Волейбол. Суперлига-2025/2026. 3-й тур. Мужчины:

  • «Белогорье» (Белгород) — «Ярославич» (Ярославль) - 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).

Далее «Белогорье» встретится с «Динамо-Урал» (Уфа), а волейболисты из Ярославля сыграют с казанским «Зенитом».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
3 самых ярких игрока 2-го тура мужской Суперлиги! Кто был лучше всех?
Рейтинг
3 самых ярких игрока 2-го тура мужской Суперлиги! Кто был лучше всех?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android