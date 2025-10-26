«Стыдно мне, но надо будет погладить всех по головке». Бабешин — об игре «Динамо» Кр

Главный тренер краснодарского «Динамо» Алексей Бабешин прокомментировал поражение команды в матче с «Динамо-Метар» в 4-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (17:25, 26:24, 22:25, 20:25).

«Соперник переиграл нас сегодня во всех элементах. Подача, приём и, к сожалению, атака, поэтому они победили.

Знаете, плохо искать какие-то оправдания сейчас, что тот состав или не тот. Челябинские девчонки молодцы, сыграли все, друг за друга. Команда Челябинска, безусловно, с традициями. Ну а что касается именно нашей игры, стыдно мне за свою проделанную работу, но, учитывая наши реалии, надо будет погладить всех по головке, попросить играть и работать дальше!» – приводит слова Бабешина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.