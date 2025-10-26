Воронков объяснил, что помогло «Локомотиву» обыграть «Динамо» после поражения от «Енисея»
Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков объяснил, что помогло его команде одержать победу над московским «Динамо» в 4-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Картаева
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
«В атаке у нас не всё получилось. Но была слаженная работа на блоке. Фаза брейка у нас удалась, и мы вынудили соперника ошибаться в атаке.
Эмоционально после поражения в Красноярске мы добавили, в психологическом плане уверенно подошли к этому матчу. Но радоваться долго не надо – надо перевернуть эту страницу и двигаться дальше», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
