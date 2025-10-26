Скидки
Главная Волейбол Новости

Воронков объяснил, что помогло «Локомотиву» обыграть «Динамо» после поражения от «Енисея»

Воронков объяснил, что помогло «Локомотиву» обыграть «Динамо» после поражения от «Енисея»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков объяснил, что помогло его команде одержать победу над московским «Динамо» в 4-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Картаева
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

«В атаке у нас не всё получилось. Но была слаженная работа на блоке. Фаза брейка у нас удалась, и мы вынудили соперника ошибаться в атаке.

Эмоционально после поражения в Красноярске мы добавили, в психологическом плане уверенно подошли к этому матчу. Но радоваться долго не надо – надо перевернуть эту страницу и двигаться дальше», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Почему «Локомотив» обыграл «Динамо»? Обзор центрального матча 4-го тура Суперлиги
Почему «Локомотив» обыграл «Динамо»? Обзор центрального матча 4-го тура Суперлиги
