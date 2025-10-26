Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нову» в 3-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли «Нову» из Новокуйбышевска. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:15, 25:16, 25:19).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) - 3:1 (18:25, 25:15, 25:16, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».