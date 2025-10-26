Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нову» в 3-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нову» в 3-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли «Нову» из Новокуйбышевска. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:15, 25:16, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
НОВА: Съемщиков, Зубов, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) - 3:1 (18:25, 25:15, 25:16, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Белогорье» уверенно обыграло «Ярославич» в 3-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android