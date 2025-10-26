Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нову» в 3-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли «Нову» из Новокуйбышевска. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:15, 25:16, 25:19).
Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
НОВА: Съемщиков, Зубов, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) - 3:1 (18:25, 25:15, 25:16, 25:19).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».
