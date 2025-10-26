Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 26 октября

Сегодня, 26 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялись пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Результаты матчей 26 октября:

  • «Динамо-Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 0:3 (20:25, 21:25, 20:25);
  • «Локомотив» (Новосибирск) — «МГТУ» (Москва) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:16);
  • «Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:18, 15:25, 16:25, 19:25);
  • «Ярославич» (Ярославль) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 20:25, 18:25);
  • «Динамо» (Москва) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:23, 25:18, 20:25, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
