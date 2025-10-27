Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 октября

Сегодня, 27 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Расписание матчей 27 октября (время московское):

15:00. «Енисей» (Красноярск) — «Зенит-Казань» (Казань).

19:00. «Горький» (Нижний Новгород) — «Оренбуржье» (Оренбург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».