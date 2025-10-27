Скидки
Колодинский рассказал об адаптации Крецу и победе «Белогорья» в матче с «Ярославичем»

Колодинский рассказал об адаптации Крецу и победе «Белогорья» в матче с «Ярославичем»
Старший тренер «Белогорья» Игорь Колодинский рассказал об адаптации главного тренера Георге Крецу, сильной стороне команды и победе в матче с «Ярославичем» в рамках 3-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Ярославич: Хрусталёв, Насри, Шустров, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Филиппов, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Драгунов, Кураш, Жигалов
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

«Сегодня была чуть более стройная игра нашей команды, нежели в первых двух турах. Сыграли по установке, реализовали свои сильные стороны, не позволили соперникам играть в нужном для них стиле. Неплохо сами сыграли на подаче и затем выстроили связку «блок-защита».

Конечно, сказывается то, что главный тренер присоединился к команде довольно поздно, сейчас продолжается взаимная адаптация игроков к его требованиям, и он сам тоже начинает лучше понимать их возможности, сильные и слабые стороны.

Наши козыри ещё и в том, что состав у нас стабильный, волейболисты хорошо понимают и чувствуют друг друга – надеемся, что и в дальнейшем это будет одной из наших сильных сторон», – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

