«Игра фаворита должна быть именно такой». Брянский — о победе «Динамо» в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру команды в матче с «Факелом Ямал» в 3-м туре мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом (25:23, 25:18, 20:25, 25:21) в пользу столичного клуба.

«Зажгли… сами зажгли в третьем сете, выигрывая 9:1. Конечно, соперника надо дожимать в таких ситуациях, но мы умудрились упустить инициативу, а в конце несколько эйсов Юри Романо предопределили итог. Нашли проблемы и сами их решили. Единственное, о чём можно говорить, это о третьем сете. В остальных партиях всё было так, как и должно было быть. Игра фаворита должна быть именно такой.

Какие элементы в игре команды понравились? Скажу так, соперник сегодня сопротивлялся и очень хорошо подавал – сильно, рискованно и в площадку. Для нас это классный опыт. Во многих моментах мы выдержали приём. Не всегда это удаётся, но сегодня у нас это отчасти получилось, и благодаря этому смогли удержаться», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.