Кашин пригрозил игрокам «Ленинградки» после матча с «Енисеем»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу своей команды в матче с «Енисеем» в рамках 4-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:13, 25:23).

«В первой партии просто нужно было, во-первых, заставить себя концентрироваться, нормально выполнять установку, а во-вторых, переезды, и мы без тренировки утренней. Естественно, всё это просто так не проходит, поэтому первая партия – вкатывание, во второй девочки совершенно нормально выполнили установку, и проблем не возникло. Играли хорошо в начале третьей тоже, но вот потом…

А когда ещё делать замены и давать играть, чтобы наигрывать второй состав? Они хотят с «Динамо-Ак Барс» выходить? Надо быть готовым к такому. Причём предупредили заранее, что вы выйдете в третьей партии, выходите. В итоге шесть касаний – пять ошибок. В следующий раз с возможностью выйти будет гораздо сложнее. Поэтому хорошо всё то, что хорошо кончается», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.