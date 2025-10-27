Скидки
Кашин пригрозил игрокам «Ленинградки» после матча с «Енисеем»

Комментарии

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу своей команды в матче с «Енисеем» в рамках 4-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:13, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Костина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова

«В первой партии просто нужно было, во-первых, заставить себя концентрироваться, нормально выполнять установку, а во-вторых, переезды, и мы без тренировки утренней. Естественно, всё это просто так не проходит, поэтому первая партия – вкатывание, во второй девочки совершенно нормально выполнили установку, и проблем не возникло. Играли хорошо в начале третьей тоже, но вот потом…

А когда ещё делать замены и давать играть, чтобы наигрывать второй состав? Они хотят с «Динамо-Ак Барс» выходить? Надо быть готовым к такому. Причём предупредили заранее, что вы выйдете в третьей партии, выходите. В итоге шесть касаний – пять ошибок. В следующий раз с возможностью выйти будет гораздо сложнее. Поэтому хорошо всё то, что хорошо кончается», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

