«Зенит-Казань» обыграл «Енисей» в матча 3-го тура мужской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 27 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл «Енисей» из Красноярска со счётом 3:1 (25:17, 22:25, 25:19, 25:16).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

«Зенит-Казань» Казань — «Енисей» Красноярск – 3:1 (25:17, 22:25, 25:19, 25:16).

Далее «Зенит-Казань» сыграет с волейболистами «Ярославича», а «Енисей» встретится с «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».