Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» — «Енисей», результат матча 27 октября, счёт 3:1, 3-й тур мужской Суперлиги-2025/2026

«Зенит-Казань» обыграл «Енисей» в матча 3-го тура мужской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 27 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл «Енисей» из Красноярска со счётом 3:1 (25:17, 22:25, 25:19, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
27 октября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Волков, Цепков, Крескин, Штерн
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Шелепа

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

  • «Зенит-Казань» Казань — «Енисей» Красноярск – 3:1 (25:17, 22:25, 25:19, 25:16).

Далее «Зенит-Казань» сыграет с волейболистами «Ярославича», а «Енисей» встретится с «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Воронков объяснил, что помогло «Локомотиву» обыграть «Динамо» после поражения от «Енисея»
