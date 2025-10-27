«Оренбуржье» обыграло «Горький» в матче 3-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 27 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 волейбольный клуб «Оренбуржье» обыграл «Горький» из Нижнего Новгорода со счётом 3:1 (15:25, 25:22, 25:23, 26:24).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

«Оренбуржье» Оренбург — «Горький» Нижний Новгород - 3:1 (15:25, 25:22, 25:23, 26:24).

Далее «Оренбуржье» сыграет с «Енисеем» из Красноярска, а волейболисты «Горького» встретятся с «Факел Ямал».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».