Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Оренбуржье» — «Горький», результат матча 27 октября, счёт 3:1, 3-й тур мужской Суперлиги

«Оренбуржье» обыграло «Горький» в матче 3-го тура мужской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 27 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 волейбольный клуб «Оренбуржье» обыграл «Горький» из Нижнего Новгорода со счётом 3:1 (15:25, 25:22, 25:23, 26:24).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Оренбуржье
Оренбург
Горький: Титов, Филиппов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

  • «Оренбуржье» Оренбург — «Горький» Нижний Новгород - 3:1 (15:25, 25:22, 25:23, 26:24).

Далее «Оренбуржье» сыграет с «Енисеем» из Красноярска, а волейболисты «Горького» встретятся с «Факел Ямал».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
Материалы по теме
«Зенит-Казань» обыграл «Енисей» в матча 3-го тура мужской Суперлиги-2025/2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android