Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 октября

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 октября
Сегодня, 27 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Результаты матчей 27 октября:

  • «Зенит-Казань» Казань - «Енисей» Красноярск — 3:1 (25:17, 22:25, 25:19, 25:16).
  • «Оренбуржье» Оренбург - «Горький» Нижний Новгород - 3:1 (15:25, 25:22, 25:23, 26:24).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

