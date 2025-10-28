Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 28 октября

Сегодня, 28 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Расписание матчей 28 октября (время московское):

18:00. «Протон» (Саратов) — «Минчанка» (Минск);

19:30. «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».