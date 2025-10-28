Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федоровцева и Лазарева — самые результативные игроки в 4-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 4-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 86 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Бешикташем» Маргариты Курило со счётом 3:0 (25:13, 25:16, 25:17). Россиянка набрала 21 очко и стала самым результативным игроком матча, Курило очков не набрала.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:17) победил «Галатасарай». Россиянка набрала 17 очков.

«Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, победил «Нилюфер» Полины Шемановой со счётом 3:0 (26:24, 25:23, 25:12). Гатина принесла команде 14 очков, Лазарева набрала 22 очка и стала самым результативным игроком встречи. Шеманова заработала для своей команды 11 очков.

«Айдын Бююкшехир», где играют Виктория Кобзарь и Анна Тихомирова, уступил «Илбанку» со счётом 1:3 (20:25, 25:20, 28:30, 18:25). Кобзарь набрала одно очко, Тихомирова на площадку не выходила.

После 4-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» занимает первое место в турнирной таблице, «Вакифбанк» – второе, «Зерен Спор» – шестое, «Нилюфер» – седьмое, «Бешикташ» – восьмое, «Айдын Бююкшехир» – 11-е.