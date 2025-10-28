Скидки
Осуждённому за изнасилование ребёнка волейболисту отказали в австралийской визе на ЧМ

Правительство Австралии отказало в выдаче визы нидерландскому волейболисту Стивену ван де Вельде в преддверии чемпионата мира по пляжному волейболу — 2025, который стартует 14 ноября в Аделаиде. Об этом сообщает The Guardian.

«Правительство продолжит использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы обеспечить безопасность австралийцев», — приводит слова министра внутренних дел Тони Берка источник.

В 2016 году 21-летний ван де Вельде был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Он познакомился с ребёнком в соцсетях, внушил ей, что безумно влюблён в неё, и приехал к ней в Англию. Он пришёл к ней домой, когда не было её родителей, напоил и совершил преступление. Волейболист отсидел в тюрьме 13 месяцев вместо изначально присуждённых ему четырёх лет.

Ван де Вельде участвовал в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), где он подвергался жёсткой критике и его яро освистывали болельщики.

