Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного клуба «Динамо»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Ришат Гилязутдинов покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

В сообщении говорится, что Гилязутдинов покинул клуб по обоюдному согласию. Вместо него пост исполняющего обязанности главного тренера займёт Аркадий Козлов, который работает в тренерском штабе московского клуба с июля 2025 года.

Московскому волейбольному клубу «Динамо» в 2026 году исполнится 100 лет. За время своего существования он становился многократным победителем и призёром чемпионатов СССР и России, обладателем Кубка СССР и Кубка России.