Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного клуба «Динамо»

Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного клуба «Динамо»
Комментарии

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Ришат Гилязутдинов покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

В сообщении говорится, что Гилязутдинов покинул клуб по обоюдному согласию. Вместо него пост исполняющего обязанности главного тренера займёт Аркадий Козлов, который работает в тренерском штабе московского клуба с июля 2025 года.

Московскому волейбольному клубу «Динамо» в 2026 году исполнится 100 лет. За время своего существования он становился многократным победителем и призёром чемпионатов СССР и России, обладателем Кубка СССР и Кубка России.

Материалы по теме
Главные неожиданности на старте женской Суперлиги. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?
Главные неожиданности на старте женской Суперлиги. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android