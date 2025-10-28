Скидки
«Протон» — «Минчанка», результат матча 28 октября, счёт 3:0, 5-й тур женской Суперлиги

«Протон» уверенно обыграл «Минчанку» в матче 5-го тура женской Суперлиги
Сегодня, 28 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Протон» из Саратова обыграл «Минчанку» со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
28 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Зиновьева, Маркина, Котикова, Имашева, Протасова, Муляр, Лискина, Андреева
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Глинская, Лойко, Наварро, Горная, Зарубо, Бурак, Тинникова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур:

  • «Протон» Саратов — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).

Далее «Протон» встретится с красноярским «Енисеем», а волейболистки «Минчанки» сыграют с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
