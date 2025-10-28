«Протон» уверенно обыграл «Минчанку» в матче 5-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 28 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Протон» из Саратова обыграл «Минчанку» со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур:

«Протон» Саратов — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).

Далее «Протон» встретится с красноярским «Енисеем», а волейболистки «Минчанки» сыграют с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».