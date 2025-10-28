Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Тулица» — «Динамо-Метар», результат матча 28 октября, счёт 3:1, 5-й тур женской суперлиги

«Тулица» обыграла «Динамо-Метар» в 5-м туре женской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 28 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Тулица» обыграла «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Стальная, Кудряшова, Форналева, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Емелина, Архипова, Ольховская

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур:

  • «Тулица» Тульская область — «Динамо-Метар» Челябинск - 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Далее «Тулица» сыграет с «Уралочкой-НТМК», а «Динамо-Метар» встретится с московским «Динамо».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Протон» уверенно обыграл «Минчанку» в матче 5-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android