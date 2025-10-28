«Тулица» обыграла «Динамо-Метар» в 5-м туре женской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 28 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Тулица» обыграла «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур:

«Тулица» Тульская область — «Динамо-Метар» Челябинск - 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Далее «Тулица» сыграет с «Уралочкой-НТМК», а «Динамо-Метар» встретится с московским «Динамо».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».