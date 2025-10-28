Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 28 октября

Сегодня, 28 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Результаты матчей 28 октября:

«Протон» Саратов — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).

«Тулица» Тульская область — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».