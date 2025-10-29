Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 29 октября

Сегодня, 29 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Расписание матчей 29 октября (время московское):

16:00. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Краснодар).

19:00. «Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск).

19:00. «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Омичка» (Омск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».