Главная Волейбол Новости

Георге Крецу покинул пост главного тренера мужского волейбольного клуба «Белогорье»

Комментарии

Российский волейбольный тренер румынского происхождения Георге Крецу покинул пост главного тренера клуба «Белогорье» Белгород, в котором работал с мая 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба на его официальном сайте. Согласно заявлению, на решение повлияли личные обстоятельства Крецу.

«Дорогие болельщики! Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Я благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее, и я желаю ей успехов!» — приводит слова Крецу пресс-служба клуба.

Директор «Белогорья» Сергей Тетюхин сообщил, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Сергей Баранов, тренер «Белогорья-2».

