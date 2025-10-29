«Динамо-Ак Барс» обыграло одноклубниц из Москвы в матче 5-го тура Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) одолели московское «Динамо» в рамках розыгрыша 5-го тура предварительного раунда Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».