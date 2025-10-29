Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» обыграло одноклубниц из Москвы в матче 5-го тура Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло одноклубниц из Москвы в матче 5-го тура Суперлиги
Комментарии

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) одолели московское «Динамо» в рамках розыгрыша 5-го тура предварительного раунда Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Главные неожиданности на старте женской Суперлиги. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?
Главные неожиданности на старте женской Суперлиги. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android