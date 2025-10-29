Скидки
Волейбол

Волейболистки «Заречья-Одинцово» в четырёх партиях обыграли красноярский «Енисей»

Волейболистки «Заречья-Одинцово» в четырёх партиях обыграли красноярский «Енисей»
Волейболистки «Заречья-Одинцово» (Московская область) одолели красноярский «Енисей» в рамках розыгрыша 5-го тура предварительного раунда Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Енисей: Даций, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:13, 25:23, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
