Волейбол

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 29 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 29 октября
Сегодня, 29 октября, состоялись четыре встречи 5-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Результаты матчей 29 октября:

  • «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Краснодар) – 3:1 (25:15, 25:18, 19:25, 26:24);
  • «Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 1:3 (25:18, 22:25, 15:25, 17:25);
  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (23:25, 25:13, 25:24, 25:20);
  • «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Омичка» (Омск) – 3:2 (26:24, 25:20, 20:25, 16:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
