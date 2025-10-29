Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Мы ошеломлены». Тетюхин — об уходе Крецу с поста главного тренера «Белогорья»

«Мы ошеломлены». Тетюхин — об уходе Крецу с поста главного тренера «Белогорья»
Комментарии

Директор мужского волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал уход Георге Крецу с поста главного тренера клуба. Румынский специалист возглавил команду в это межсезонье, но присоединился к ней только после завершения чемпионата мира.

«Мы ошеломлены. Постараемся принять и переварить эту ситуацию. Опыт получен. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Сергей Баранов», — приводит слова Тетюхина пресс-служба клуба.

Напомним, перед Крецу пост главного тренера «Белогорья» занимал олимпийский чемпион Александр Волков, вместе с которым команда дважды стала бронзовым призёром чемпионата России.

Материалы по теме
Георге Крецу: я летел 3000 км в Россию не для того, чтобы играть товарищеские матчи
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android