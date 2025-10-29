«Мы ошеломлены». Тетюхин — об уходе Крецу с поста главного тренера «Белогорья»

Директор мужского волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал уход Георге Крецу с поста главного тренера клуба. Румынский специалист возглавил команду в это межсезонье, но присоединился к ней только после завершения чемпионата мира.

«Мы ошеломлены. Постараемся принять и переварить эту ситуацию. Опыт получен. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Сергей Баранов», — приводит слова Тетюхина пресс-служба клуба.

Напомним, перед Крецу пост главного тренера «Белогорья» занимал олимпийский чемпион Александр Волков, вместе с которым команда дважды стала бронзовым призёром чемпионата России.