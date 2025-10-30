Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 30 октября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 30 октября
Комментарии

Сегодня, 30 октября, в рамках 4-го тура предварительного раунда мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Расписание матчей 30 октября (время московское):

  • 18:30. «Ярославич» (Ярославль) — «Зенит-Казань» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Белогорье» внезапно осталось без тренера! Почему Георге Крецу ушёл после пяти матчей?
«Белогорье» внезапно осталось без тренера! Почему Георге Крецу ушёл после пяти матчей?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android