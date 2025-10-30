Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 30 октября

Сегодня, 30 октября, в рамках 4-го тура предварительного раунда мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Расписание матчей 30 октября (время московское):

18:30. «Ярославич» (Ярославль) — «Зенит-Казань» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).