У волейболиста из Ирана зафиксирована смерть мозга после удара током

У диагонального ВК «Аль-Райан» (Катар) иранца Сабера Каземи была зафиксирована смерть мозга. Об этом сообщил телеграм-канал «Волейбол LIVE» со ссылкой на Федерацию волейбола Ирана. Уточняется, что аппаратное жизнеобеспечение ещё не отключено, а спортсмен находится под наблюдением медиков.

О несчастном случае с Каземи стало известно в середине октября. Тогда в Катаре спортсмен получил сильный удар током в бассейне отеля. Он пережил остановку сердца, но на короткое время пришёл в себя. После этого он впал в кому.

В катарскую команду Сабер Каземи перешёл в 2025 году. Вместе с иранской сборной диагональный стал чемпионом Азии и двукратным победителем Азиатских игр.