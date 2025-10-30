«История очень странная». Российский волейболист — о случае с иранцем Сабером Каземи

Российский волейболист, игрок катарского «Аль-Ахли» Виталий Папазов прокомментировал несчастный случай с иранским диагональным Сабером Каземи, которого ударило током в бассейне отеля. Врачи ввели спортсмена в кому, а позже они констатировали смерть его мозга.

«История очень странная, с большим количеством неизвестных. Официальная версия, что ударило током в бассейне, но проверки бассейна на наличие неисправностей не увенчались ничем, проблем не обнаружилось (может быть, конечно, отель темнит, потому что камеры чудесным образом не работали). Потом прошёл слух, что ударился головой в том же бассейне и долго не было помощи (около 20 минут). Но, как оказалось, рядом были люди. Тогда почему в течение 20 минут человеку не пытались оказать помощь до приезда спасателей – непонятно…

Команда находится по соседству, но чёткая картина происшествия даже для нас неясна. Что известно – сейчас он на аппарате жизнеобеспечения и его планируют транспортировать в этом состоянии домой, а это как бумажно, так и финансово (150–300 тыс. долларов) не просто… Как бы то ни было, ясно одно – произошла ужасная трагедия, к большому сожалению, хорошим это вряд ли кончится. Соболезную его близким, это страшный удар», – написал Папазов в своём телеграм-канале.