Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«История очень странная». Российский волейболист — о случае с иранцем Сабером Каземи

«История очень странная». Российский волейболист — о случае с иранцем Сабером Каземи
Аудио-версия:
Комментарии

Российский волейболист, игрок катарского «Аль-Ахли» Виталий Папазов прокомментировал несчастный случай с иранским диагональным Сабером Каземи, которого ударило током в бассейне отеля. Врачи ввели спортсмена в кому, а позже они констатировали смерть его мозга.

«История очень странная, с большим количеством неизвестных. Официальная версия, что ударило током в бассейне, но проверки бассейна на наличие неисправностей не увенчались ничем, проблем не обнаружилось (может быть, конечно, отель темнит, потому что камеры чудесным образом не работали). Потом прошёл слух, что ударился головой в том же бассейне и долго не было помощи (около 20 минут). Но, как оказалось, рядом были люди. Тогда почему в течение 20 минут человеку не пытались оказать помощь до приезда спасателей – непонятно…

Команда находится по соседству, но чёткая картина происшествия даже для нас неясна. Что известно – сейчас он на аппарате жизнеобеспечения и его планируют транспортировать в этом состоянии домой, а это как бумажно, так и финансово (150–300 тыс. долларов) не просто… Как бы то ни было, ясно одно – произошла ужасная трагедия, к большому сожалению, хорошим это вряд ли кончится. Соболезную его близким, это страшный удар», – написал Папазов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
У волейболиста из Ирана зафиксирована смерть мозга после удара током
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android