«Зенит-Казань» обыграл «Ярославич» в матче 4-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани обыграл «Ярославич» в матче 4-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей из Казани (25:22, 25:20, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
30 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Ярославич: Гуцуляк, Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Худяков, Поторочин, Свентицкис, Филиппов, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш, Жигалов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа

Казанский «Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. «Ярославич» после четырёх игр занимает восьмое место, набрав пять очков.

Следующим соперником «Ярославича» станет «Оренбуржье». «Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-Урал» из Уфы.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
