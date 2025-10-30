«Зенит-Казань» обыграл «Ярославич» в матче 4-го тура Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани обыграл «Ярославич» в матче 4-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей из Казани (25:22, 25:20, 25:17).

Казанский «Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. «Ярославич» после четырёх игр занимает восьмое место, набрав пять очков.

Следующим соперником «Ярославича» станет «Оренбуржье». «Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-Урал» из Уфы.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).