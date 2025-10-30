Скидки
«Локомотив» Калининград обыграл «Ленинградку» в матче 5-го тура женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Локомотив» Калининград обыграл клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура в рамках женской Суперлиги — 2025. Исход встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, решился в четырёх партиях. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей из Калининграда (26:24, 23:25, 25:22, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева

На текущий момент «Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. «Ленинградка» находится на пятом месте таблицы, набрав девять очков в пяти играх.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Динамо-Ак Барс» из Казани. «Ленинградка» сыграет с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
