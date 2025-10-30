Скидки
Волейбол

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 30 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 30 октября
Сегодня, 30 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Результат матча 30 октября.

  • «Ленинградка» Санкт-Петербург — «Локомотив» Калининград — 1:3 (24:26, 25:23, 22:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
