Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 30 октября

Сегодня, 30 октября, в рамках 5-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Результат матча 30 октября.

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Локомотив» Калининград — 1:3 (24:26, 25:23, 22:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».