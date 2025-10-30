«Очень строго накажу!» Терзич — о мотивации «Динамо-Ак Барс» в матче с «Динамо» Мск

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил игру команды в 5-м туре женской Суперлиги. Матч с московским «Динамо», который состоялся 29 октября в столице России, завершился со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:17) в пользу казанской команды.

«Не могу сказать, что я доволен игрой. В начале матча вообще не подавали свою подачу. Мы практически фриболы давали «Динамо», чем соперник хорошо пользовался и без проблем выиграл первую партию. Во второй партии многое было непредсказуемо, но в итоге мы победили. В третьем и четвёртом сетах уже показали нашу игру. Этими партиями доволен. Первой и второй – нет.

Что сказал команде в тайм-ауте? Ничего особенного. Просто сказал, если не будут выигрывать, то накажу всю команду. Очень строго накажу!» – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.