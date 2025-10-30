Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 30 октября

Сегодня, 30 октября, в рамках проведения 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Результат матча 30 октября.

«Ярославич» Ярославль — «Зенит-Казань» Казань — 0:3 (22:25, 20:25, 17:25).

На данный момент «Зенит-Казань» является лидером турнирной таблицы.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».