Вербов внушал Сурмачевскому, Волков топил за партнёров. Фото победы «Зенита» в Ярославле

30 октября в Волейбольном центре Ярославля состоялся матч 4-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором «Ярославич» принимал казанский «Зенит». Встреча завершилась уверенной победой чемпионов России со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:17).

Лучшие кадры матча «Ярославич» — «Зенит-Казань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

В начале каждой партии хозяевам удавалось навязывать борьбу титулованным соперникам и даже вести в счёте, однако все концовки остались за гостями из Казани. Самым результативным игроком матча стал Михаил Лабинский, принесший «Зениту» 15 очков. 13 очков (4 из них на блоке) на счету Андрея Сурмачевского. У «Ярославича» семь очков набрал Станислав Кассель.

