«Всё горит, всё содрогается». Капитан «Локомотива» — о победе над «Ленинградкой»

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина поделилась эмоциями от победы своей команды в матче с «Ленинградкой» в рамках 5-го тура женской Суперлиги.

«Эмоции только самые положительные! Побеждать всегда приятно, а быть участником этой победы – вдвойне, поэтому эмоций уйма: внутри ещё переживаем, всё горит, всё содрогается. Потому что игра была действительно очень эмоциональная. Много силовых атак похожих на мужские, поэтому были зрелищные моменты как в защите, так и на блоке, много длительных розыгрышей. В общем, игра, думаю, удалась, потому что до последнего было непонятно, кто выиграет, уйдём ли мы на тай-брейк. Всё это – щекотливые моменты, нервы, валерьянка.

Мне также понравилось, что наш молодой состав играет очень самоотверженно, не бросает бороться и бьётся за каждый мяч. Ну очень приятно смотреть на такую игру. И видно, что в каждом матче девчонки прибавляют и набираются опыта, а в таких играх его получаешь вдвойне.

Очень горжусь командой, что сегодня вырвала победу и не довела матч до тай-брейка. Потому тай-брейк – это такая игра «пойдёт – не пойдёт». Нет времени догонять. Вы это видели в игре, в каждой концовке длинной партии, мы вырвали победу. А вот в укороченном сете надо сразу начинать, уже без раскачки. Поэтому рада и счастлива, поздравляю всех болельщиков «Локомотива» с этой прекрасной победой и всех тренеров с праздником!» – сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.