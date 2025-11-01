Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, продолжится 4-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур. Расписание матчей 1 ноября (время московское):

14:30. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород).

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут).

16:00. «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Горький» (Нижний Новгород).

19:00. «МГТУ» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).