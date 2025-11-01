Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 ноября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 ноября
МВК «Белогорье»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, продолжится 4-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур. Расписание матчей 1 ноября (время московское):

14:30. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород).
15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут).
16:00. «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Горький» (Нижний Новгород).
19:00. «МГТУ» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Главные звёзды 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Кто был лучшим?
Рейтинг
Главные звёзды 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Кто был лучшим?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android