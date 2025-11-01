Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в рамках 6-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Расписание матчей 1 ноября (время московское):

13:00. «Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратов).

14:30. «Омичка» (Омск) — «Динамо» (Краснодар).

16:30. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва).

16:30. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Тулица» (Тула).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».