«Протон» в гостях обыграл «Енисей» в матче 6-го тура Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Протон» Саратов обыграл красноярский «Енисей» в рамках матча 6-го тура Суперлиги-2025. Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей из Саратова (23:25, 25:22, 22:25, 19:25).

На данный момент «Енисей» находится на последнем месте таблицы, набрав после шести игр лишь два очка. «Протон» после шести туров располагается на четвёртом месте, имея в активе 12 очков.

Следующим соперником «Протона» станет «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. «Енисей» в следующем туре встретится с «Корабелкой» — ещё одним петербургским клубом.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».