Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Протон» в гостях обыграл «Енисей» в матче 6-го тура Суперлиги

«Протон» в гостях обыграл «Енисей» в матче 6-го тура Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Протон» Саратов обыграл красноярский «Енисей» в рамках матча 6-го тура Суперлиги-2025. Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей из Саратова (23:25, 25:22, 22:25, 19:25).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
01 ноября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Протон
Саратов
Енисей: Даций, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина

На данный момент «Енисей» находится на последнем месте таблицы, набрав после шести игр лишь два очка. «Протон» после шести туров располагается на четвёртом месте, имея в активе 12 очков.

Следующим соперником «Протона» станет «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. «Енисей» в следующем туре встретится с «Корабелкой» — ещё одним петербургским клубом.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Главные героини 5-го тура женской Суперлиги. Эти волейболистки были безупречны!
Рейтинг
Главные героини 5-го тура женской Суперлиги. Эти волейболистки были безупречны!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android