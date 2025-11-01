Скидки
«Белогорье» уверенно обыграло аутсайдера мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026

МВК «Белогорье»
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл уфимскую команду «Динамо-Урал» в матче 4-го тура Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:0. Это третья победа подряд в активе подопечных Георге Крецу.

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
01 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур:

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (23:25, 18:25, 17:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
