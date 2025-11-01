«Локомотив» одолел «Газпром-Югра» в 4-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над командой «Газпром-Югра» в матче 4-го тура Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:0. Подопечные Пламена Константинова не потерпели ни одного поражение в этом сезоне.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).