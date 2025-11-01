Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» одолел «Газпром-Югра» в 4-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

«Локомотив» одолел «Газпром-Югра» в 4-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
ВК «Локомотив» Новосибирск
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над командой «Газпром-Югра» в матче 4-го тура Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:0. Подопечные Пламена Константинова не потерпели ни одного поражение в этом сезоне.

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
01 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Гусамов, Шевляков, Демаков, Голованов, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Литвинов, Гараев, Родичев, Моисеев, Костадинов

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Белогорье» уверенно обыграло аутсайдера мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android