Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Связующий «Новы» Йовович: когда играл за рубежом, то был амбассадором России

Связующий «Новы» Йовович: когда играл за рубежом, то был амбассадором России
Аудио-версия:
Комментарии

Связующий сборной Сербии и «Новы» из Самарской области Никола Йовович сравнил европейские волейбольные лиги, в которых успел выступить за свою карьеру. Среди них Германия, Италия, Турция, Франция и Россия.

«В каждом чемпионате свой волейбол, свой стиль, и я хотел попробовать себя в каждом – набраться опыта, взять что-то для себя. Но я уже несколько раз возвращался в Россию, потому что здесь мне комфортнее всего. Даже когда я играл за рубежом, то был амбассадором России – всем рекламировал и рекомендовал страну и лигу.

Что в России нравится больше – уровень волейбола или отношение? Всё в комплекте. Уровень волейбола – это даже без вопроса. Он очень высокий. Для меня – самый лучший чемпионат. Есть игроки, которых почти невозможно остановить, но ты пытаешься. Я смотрю топовые команды, на топовых игроков. Это прямо вау! Тяжело, конечно, играть против таких команд, но интересно», – приводит слова Йововича «БО Спорт».

Материалы по теме
«Белогорье» внезапно осталось без тренера! Почему Георге Крецу ушёл после пяти матчей?
«Белогорье» внезапно осталось без тренера! Почему Георге Крецу ушёл после пяти матчей?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android