Связующий «Новы» Йовович: когда играл за рубежом, то был амбассадором России

Связующий сборной Сербии и «Новы» из Самарской области Никола Йовович сравнил европейские волейбольные лиги, в которых успел выступить за свою карьеру. Среди них Германия, Италия, Турция, Франция и Россия.

«В каждом чемпионате свой волейбол, свой стиль, и я хотел попробовать себя в каждом – набраться опыта, взять что-то для себя. Но я уже несколько раз возвращался в Россию, потому что здесь мне комфортнее всего. Даже когда я играл за рубежом, то был амбассадором России – всем рекламировал и рекомендовал страну и лигу.

Что в России нравится больше – уровень волейбола или отношение? Всё в комплекте. Уровень волейбола – это даже без вопроса. Он очень высокий. Для меня – самый лучший чемпионат. Есть игроки, которых почти невозможно остановить, но ты пытаешься. Я смотрю топовые команды, на топовых игроков. Это прямо вау! Тяжело, конечно, играть против таких команд, но интересно», – приводит слова Йововича «БО Спорт».