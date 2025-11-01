Скидки
Волейбол

«Это было даже не влияние, а давление!» Йовович — о переходе серба Перича в «Нову»

Связующий «Новы» из Самарской области Никола Йовович рассказал, как повлиял на решение товарища по сборной Сербии Павле Перича перейти в российскую Суперлигу и стать его одноклубником.

«Это было даже не влияние, а давление! Я несколько месяцев с утра до вечера капал ему на мозги! У него были приглашения из Китая, Польши и других стран. Но я знал, что он нам может помочь своими волейбольными качествами. Кроме того, он очень хороший и добрый человек, что важно для коллектива.

Его партнёр по доигровке Сергей Савин – очень опытный игрок. Сергей Александрович может помочь Павле в некоторых вещах. Павле уже хорошо чувствует себя в команде, но будет ещё лучше, когда освоит русский язык. Он старается учить, но пока я выступаю переводчиком. Вы не представляете, на сколько его вопросов я ответил за последние месяцы!» – приводит слова Йововича «БО Спорт».

