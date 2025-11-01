Скидки
Волейбол

«Омичка» обыграла краснодарское «Динамо» в матче 6-го тура Суперлиги


Женский волейбольный клуб «Омичка» из Омска обыграл «Динамо» из Краснодара в матче 6-го тура Суперлиги — 2025. Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счётом 3:1 (25:18, 28:26, 17:25, 25:21) в пользу хозяев.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
01 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
3 : 1
Динамо Кр
Краснодар
Омичка: Гацалова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

На данный момент «Омичка» занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав девять очков. Краснодарское «Динамо» располагается на 12-м месте, в активе клуба лишь три очка.

Следующим соперником клуба из Омска станет тульская «Тулица». «Динамо» Краснодар встретится с «Минчанкой» из столицы Беларуси Минска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2025
