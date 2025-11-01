«Омичка» обыграла краснодарское «Динамо» в матче 6-го тура Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женский волейбольный клуб «Омичка» из Омска обыграл «Динамо» из Краснодара в матче 6-го тура Суперлиги — 2025. Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счётом 3:1 (25:18, 28:26, 17:25, 25:21) в пользу хозяев.

На данный момент «Омичка» занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав девять очков. Краснодарское «Динамо» располагается на 12-м месте, в активе клуба лишь три очка.

Следующим соперником клуба из Омска станет тульская «Тулица». «Динамо» Краснодар встретится с «Минчанкой» из столицы Беларуси Минска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».