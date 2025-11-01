Скидки
Волейбол

«Факел Ямал» обыграл «Горький» в 4-м туре волейбольной Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 1 ноября, в рамках 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Факел Ямал» из Нового Уренгоя обыграл «Горький» из Нижнего Новгорода со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
01 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
3 : 0
Горький
Нижний Новгород
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
Горький: Титов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько

В турнирной таблице Суперлиги сезона-2025/2026 «Факел Ямал» располагается на 10-м месте, «Горький» находится на 14-й строчке.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
