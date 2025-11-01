«Факел Ямал» обыграл «Горький» в 4-м туре волейбольной Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 1 ноября, в рамках 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Факел Ямал» из Нового Уренгоя обыграл «Горький» из Нижнего Новгорода со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:18).

В турнирной таблице Суперлиги сезона-2025/2026 «Факел Ямал» располагается на 10-м месте, «Горький» находится на 14-й строчке.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).