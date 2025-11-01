Скидки
Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Тулицу» в 6-м туре Суперлиги

Комментарии

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) обыграли тульскую «Тулицу» в рамках 6-го тура предварительного раунда Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:13, 26:28, 25:12, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Котенёва, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (25:13, 26:28, 25:12, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
