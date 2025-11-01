Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли «Тулицу» в 6-м туре Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) обыграли тульскую «Тулицу» в рамках 6-го тура предварительного раунда Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:13, 26:28, 25:12, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».