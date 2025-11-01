Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 ноября, состоялось четыре матча 6-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Результаты матчей 1 ноября:

«Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратов) – 1:3 (23:25, 25:22, 22:25, 19:25);

«Омичка» (Омск) — «Динамо» (Краснодар) – 3:1 (25:18, 28:26, 17:25, 25:21);

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) – 3:2 (26:24, 18:25, 25:21, 21:25, 15:12);

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Тулица» (Тула) – 3:1 (25:13, 26:28, 25:12, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».