Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 ноября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 ноября
Сегодня, 1 ноября, состоялось четыре матча 6-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Результаты матчей 1 ноября:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратов) – 1:3 (23:25, 25:22, 22:25, 19:25);
  • «Омичка» (Омск) — «Динамо» (Краснодар) – 3:1 (25:18, 28:26, 17:25, 25:21);
  • «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) – 3:2 (26:24, 18:25, 25:21, 21:25, 15:12);
  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Тулица» (Тула) – 3:1 (25:13, 26:28, 25:12, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
