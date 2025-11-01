«Динамо-ЛО» обыграло МГТУ в матче 4-го тура Суперлиги-2025/2026

Волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) одержали победу в матче 4-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026, обыграв московский клуб МГТУ. Встреча завершилась со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 25:15, 25:19).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — МГТУ (Москва) — 3:1 (27:29, 25:23, 25:15, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).