Волейбол

«Динамо-ЛО» обыграло МГТУ в матче 4-го тура Суперлиги-2025/2026

«Динамо-ЛО» обыграло МГТУ в матче 4-го тура Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) одержали победу в матче 4-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026, обыграв московский клуб МГТУ. Встреча завершилась со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 25:15, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
1 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
МГТУ: Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов, Ситюк
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Васни, Литвин, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:

  • «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — МГТУ (Москва) — 3:1 (27:29, 25:23, 25:15, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

